AKP’li Binali Yıldırım'dan Kızılay Başkanı’na istifa çağrısı: Kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi uygun olur

AKP’li Binali Yıldırım, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a istifa çağrısında bulunarak, ”Kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi uygun olur" dedi.

AKP’li Binali Yıldırım'dan Kızılay Başkanı’na istifa çağrısı: Kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi uygun olur

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Yıldırım, çadır skandalı nedeniyle gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a "istifa" çağrısı yaptı.

Yıldırım'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"KURUMU FAZLA YIPRATMADAN KENARA ÇEKİLMESİ İYİ OLUR"

“Biz insanlarla uğraşmayalım, projelerle uğraşalım. Bir insanı ekmeğinden etmenin bize kazandıracağı bir şey yok. İşini yapmıyorsa, hak etmesi gereken maaşın gereğini yerine getirmiyorsa tabii ki ona işlem yapmak gerekir. Öbür türlü diğer çalışanlara haksızlık olur. Mekanizma belli disiplin soruşturması, hukuki yollar var. Kızılay 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur.”

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