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Mehmet Ali Erbil hastanede görüntülendi! Yaptığıyla herkesi şaşırttı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün Atakent Acıbadem Hastanesi’nde görüntülendi. 20 yıldır ‘kaçış sendromu’ hastalığıyla mücadele eden Erbil’in hastanede yaptığıyla şaşırttı. 

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:45
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Yaptığıyla herkesi şaşırttı! Mehmet Ali Erbil hastanede görüntülendi

Mehmet Ali Erbil hastanede görüntülendi! Yaptığıyla herkesi şaşırttı
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil önceki gün Atakent Acıbadem Hastanesi’nde görüntülendi. 20 yıldır ‘kaçış sendromu’ hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil’e rutin serum tedavisi uygulandı.

Elinin üzerine damar yolu açıldıktan sonra bir süre hastanenin kantininde bekleyen ünlü şovmen, o sırada telefonundan TikTok uygulamasına girdi. İnternet ünlüsü Ece Ronay, katıldığı bir programda Erbil’in TikTok yayınlarından günde 70 ila 100 bin TL arası para kazandığını öne sürmüştü.
 

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