Yara otu rahim kanserine iyi geliyor

Rahim kanserine iyi gelen yara otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yara otu rahim kanserine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Rahim kanserine iyi gelen yara otu dikkatlerden kaçmadı.

Yara otu; Rahim kanseri hastalarına tavsiye edilir.

RAHİM KANSERİ NEDİR?

Rahim kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Rahim, içinde düzenli şekilde kalınlaşıp zamanı geldiğinde adet olarak dökülen ve endometrium olarak adlandırılan hücrelerden oluşur. Bu hücreler bazen değişikliğe uğrar ve anormal bir şekilde bölünerek çoğalabilirler. Bu durum rahim kanseri veya endometrium kanseri olarak adlandırılır.

YARA OTU NASIL KULLANILIR?

Çıban tedavisinde kullanımı yaygındır.

Otun yaprağı dövülüp çıbanlar üzerine bağlanır ve her gün işlem yenilenirse, çıbanları olgunlaştırıp patlatır.

Sıcak suda yumuşatılmak suretiyle de çıbanlar üzerine uygulanabilir.

Çay şeklinde hazırlanarak idrar söktürücü olarak kullanılabilir.

İlgili Haberler
Yara otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Son Haberler
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor Yazarlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti Magazin
Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti
Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı Magazin
Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı
Saroz Körfezi'nde deprem Güncel
Saroz Körfezi'nde deprem
Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor Güncel
Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı Dünya
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak Güncel
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak