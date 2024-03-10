Yardım paketleri belli oldu İstanbul'da Ramazan tarifesi

İETT’nin gece hatları ile Metro İstanbul’un gece metrosu uygulaması, Ramazan’da da hizmet vermeye devam edecek.

İBB RAMAZAN DESTEK PAKETLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayında kullanılmak üzere ihtiyaç tespiti yaptığı 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı desteği verecek.

100 BİN HANEYE 2 BİN TL'LİK MARKET KARTI

İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 100 bin aileye 2 bin TL’lik market kartı desteği sağlıyor. İstanbullular, söz konusu market kartlarını bin 100’ün üzerinde değişik makette kullanabilecek. Market kartları dışında yine temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 100 bin haneye de gıda kolisi yardımı yapılacak. İçerinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolileri, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerine ulaştırılmaya başlandı.

YARDIMLAR İÇİN 153'Ü ARAYABİLİRSİNİZ

Ayrıca, bunların yanında 110 bin haneye 2 bin TL’lik nakit desteği de devam ediyor. İhtiyaç sahipleri,yardım talepleri için www.sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine başvurabiliyor. 153 Çözüm Merkezi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebiliyor.

HER GÜN 16 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK

Geçen sene 9 ilçede verilen iftar yemeği hizmetinin bu yıl Ramazan ayında da 9 ilçede Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli olmak üzere gerçekleştirilecek. Bu yıl faklı olarak 11 Kent Lokantası da hizmette gidecek.

Kent Lokantaları için günlük 1000, ilçeler için günlük 10 bin ve iftar çadırları için 5 bin olmak üzere toplam 16 bin kişilik iftar yemeği yapılacak.

MOBİL BÜFELER HİZMETE GİRECEK

Tüm İstanbul genelinde 10 noktada Mobil Büfe hizmet verece. Ramazan ayı boyunca iftar saatinden önce her biri bin kişi kapasiteli olmak üzere Mobil Büfelerle Avrupa yakasında 6 noktada Anadolu yakasında da 4 noktada olmak üzere 10 noktada yoldaki vatandaşlara kumanya dağıtacak.

Anadolu Yakası Mobil Büfe Noktaları şöyle:

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

• Kadıköy İskele

• Kozyatağı Metro istasyonu

• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Avrupa Yakası Mobil Büfe Noktaları ise şöyle:

• Avcılar Metrobüs durağı

• Beşiktaş İskele

• Beylikdüzü Metrobüs durağı

• Cevizlibağ Metrobüs durağı

• Mecidiyeköy Metrobüs durağı

• Esenyurt Meydan

İLÇE İLÇE İFTAR ÇADIRLARI

Ramazan'da her iki yakada 1’er noktada olmak üzere 2 noktada, 500 kişi kapasiteli çadırlarda toplamda 5000 kişilik iftar yemeği dağıtılacak. İftar çadırı kurulacak noktalar şöyle:

Anadolu Yakası:

• Üsküdar Meydanı

Avrupa Yakası:

• Eminönü Meydanı

YOLDA KALANLAR İÇİN KUMANYA NOKTALARI

İftar saatinde evlerine ulaşamayanlar için içadırlardan destek alınarak, 18 ana arterde, araçlara iftariyelik kumanya ve sıcak çorba dağıtım paketi dağıtılacak. Kumanya paketi verilecek noktalar:

• Kartal Metro durağı

• Ümraniye Metro durağı

• Mahmutbey Gişeler

• Yenikapı Marmaray durağı

• Eyüp Sultan Meydan

• Sultanahmet Meydan

• Çekmeköy Metro

• Pendik İdo İskele

• Fatih Saraçhane

• Mahmutbey Metro durağı

• Sultanbeyli Meydan

• Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu

• Esenler Oruç Reis Metro İstasyonu

• Sultangazi Meydan

• Bağcılar Meydan

• Çatalca Cumhuriyet Meydanı

• Davutpaşa Metro Durağı

• Zeytinburnu Tranvay Durağı

KENT LOKANTALARI

Kent Lokantaları, 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ramazan ayı süresince İBB Sosyal Tesisleri ve Kent Lokantalarında, Ramazan ayına özel tasarlanan tepsi altları kullanılacak. Saat 18.00 itibarıyla hizmete ara verilecek lokantalarda iftar saati için hazırlık yapılacak ve sandalye sayısı kadar iftar yemeği verilecek.

HASTANELERDE SAHUR HİZMETİ VERİLECEK

2024 Ramazan ayı süresince Anadolu yakasında 13, Avrupa yakasında da 18 noktadaki hastane acil servislerinde, sahur vaktinden 1 saat önce 150 bin sahurluk dağıtımı yapılacak. Dağıtım yapılacak hastane mobil noktaları şöyle:

Anadolu Yakası:

• Beykoz Devlet Hastanesi

• Maltepe Devlet Hastanesi

• Pendik Devlet Hastanesi

• Tuzla Devlet Hastanesi

• Sultanbeyli Devlet Hastanesi

• Üsküdar Devlet Hastanesi

• S.B.Ü. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir

• Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik

• Sancaktepe Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• S.B.Ü. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye

• S.B.Ü. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Avrupa Yakası:

• Arnavutköy Devlet Hastanesi

• Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

• Başakşehir Devlet Hastanesi

• Bayrampaşa Devlet Hastanesi

• Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi

• Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

• Eyüpsultan Devlet Hastanesi

• İstinye Devlet Hastanesi

• Kağıthane Devlet Hastanesi

• Beylikdüzü Devlet Hastanesi

• Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

• S.B.Ü. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• S.B.Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

İETT’DE GECE SAATLERİ UZATILDI

İBB bağlı kuruluşu İETT’nin, İstanbulluların trafikte sıkıntı yaşamaması için 11 hatta sürdürdüğü Gece Hatları, Ramazan ayında da hizmet vermeye devam edecek. Gece Hatları şunlar:

• 25G​​Sarıyer-Taksim

• 40​​Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim

• 11ÜS​​Sultanbeyli-Üsküdar

• 19S​​Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy

• 15F​​Beykoz-Kadıköy

• 130A​​Deniz Harp Okulu-Kadıköy

• E-10​​Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy

• H-2​​Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı

• H-6​​Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı

• KM13​Tuzla-Pendik Metro/YHT/Pendik (*Yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir)

• UM73​Sabiha Gökçen H.L./Sultanbeyli-Necip Fazıl Metro (*Yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Art İstanbul Feshane, Fatih Anıt Park, Beyoğlu Piyalepaşa Meydanı, Başakşehir, Tuzla Sahil Meydanı, Pendik, Ümraniye Dudullu, Kartal Neyzen Tevfik Parkı, Kadıköy Festival Park, Yerebatan Caddesi, Eminönü Meydanı Ramazan etkinlikleriyle İstanbullularla biraraya gelecek.

Saat 16.00’da alanlarda başlayacak olan etkinlikler çocuklar için sokak sanatlarından atölyelere, meddah, kavuklu ile pişekar, illüzyon gösterileri, Karagöz – Hacivat, maskotları sunulacak.

Gezici Ramazan Tırları Avrupa ve Anadolu yakasındaki köylere giderek Ramazana özel programlar sunacak. Cumhuriyet Otobüsleri Ramazan boyunca da yollarda olacak. Sahnebüs, sinebüs ve bilim otobüsü 39 ilçede mahallelerde çocuklarla buluşacak.

RAMAZAN PİDESİ

İstanbul Halk Ekmek AŞ’nin (İHE), 340 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 lira olarak belirlendi. Ayrıca; Saraçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa’daki İBB personeline, Ramazan pidesi satışı için stant kurulacak.

METRO SEFERLERİ 01.00'E KADAR SÜRECEK

Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı; M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatlarında seferler 01.00’e kadar devam edecek. Ayrıca; Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde Gece Metrosu uygulaması hizmet vermeye devam edecek.