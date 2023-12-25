Yardıma giden kepçe uçurumdan düştü. 1 ölü 2 kayıp

Kaynak: İHA
Yardıma giden kepçe uçurumdan düştü. 1 ölü 2 kayıp
Ağrı’da, İl Özel İdaresi’ne ait kepçe uçurumdan düştü. Talihsiz kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, kayıp iki kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin etkisini göstermesinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın yardım ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi’ne bağlı kepçe sevk edildi. 3 vatandaş ve kepçe operatörünün yer aldığı, kayıp koyunların bulunması için çıkılan arama çalışmasında kepçenin yaklaşık 60 metre yükseklikte bir uçurumdan düştü.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri intikal etti.
Kepçe operatörü N. Ş. ve M. T., R. A., Y. T. isimli vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, vahim kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğunu ve kepçe operatörünün hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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