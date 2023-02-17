Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı

Haluk Levent yaptığı yardınlar ve depremzedeler eleştirilerin hedefi oldu. Böylelikle AKP iktidarında "yapılan her güzel şey cezalandırılır" geleneği yerini bulmuş oldu. Türkiyede hal böyle olunca akıllara İrlandalı şarkıcı, söz yazarı Bob Geldof geldi.

Oda TV yaptığı yardımlarla dünyaca alkışlanan Bob Geldof, ile Haluk levent'in öykülerini karşılaştırdı.

İşte Dünya'da ve Türkiye'de iyiliğin karşılığı...

Tam adı, Robert Frederick Zenon "Bob" Geldof (d. 1951).

İrlandalı şarkıcı, söz yazarı, aktör…

Katolik bir ailenin oğlu.

Küçük yaşta öksüz kaldı. Dublin’de kasaplık, yol işçiliği, konserve imalatçılığı gibi işlerde çalıştı.

1975 yılında “The Boomtown Rats" adlı rock müzik grubunu kurdu ve grubun lideri oldu.



Yıl, 1981.

Geldof yardım çalışmalarına katıldı. İlk büyük çalışması 1981 eylül ayında Uluslararası Af Örgütü yararına yapılan konserde şarkı söylemek oldu. Bu gösteriye Sting, Eric Clapton ve Phil Collins gibi isimlerde katıldı.

Yıl, 1985.

Etiyopya'ya yardım amacıyla yapılan, Londra ve Pensilvanya’da yapılan konser merkezli “Live Aid” yardım kampanyasının organizatörü oldu. Bu yardım konserleri tüm zamanların en geniş çaptaki televizyon yayınlarından biri oldu; 150 ülke genelinde yaklaşık 1,9 milyar seyirci, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı Live Aid canlı yayınını izledi.

Geldof bu konserlere; Eric Clapton, Phil Collins, George Michael, Marilyn, Jody Watley, Boy George, Jon Moss, Sting, Rick Parfitt, Simon Le Bon, Nick Rhodes, Andy Taylor, John Taylor, Roger Taylor, Paul Young, Glenn Gregory, Martyn Ware, Siobhan Fahey, Sarah Dallin, Keren Woodward, Paul Weller, Robert Bell, Dennis Thomas, James Taylor, Peter Blake, Francis Rossi gibi isimleri seferber etti.

Başbakan Tony Blair, Afrika’nın sorunlarına çare için kurduğu komisyona Geldof’u da davet etti. Geldof, Afrika'da adil ve sürdürülebilir kalkınmayı en üst düzeyde savunan on seçkin kişiden oluşan Afrika İlerleme Paneli'nin (APP) bir üyesi oldu.

Yıl, 2002.

Bob Geldof , U2'den Bono ile Afrika'da borç hafifletmeyi, üçüncü dünya ticaretini ve AIDS'ten kurtulmayı teşvik etmek için kurulan bir organizasyon olan DATA (Borç, AIDS, Ticaret, Afrika) ile yakın bir şekilde çalıştı.

DATA, Geldof'un da çok aktif olduğu One Campaign ile 2008 yılında birleşti.

Yıl, 2005.

Geldof, Afrika’ya yardım için dünyanın çeşitli yerlerinde konserler vermeye devam etti. Bu konserlere “Live 8” adı verildi…

En son geçen yıl Ukrayna halkı yararına bağış gecesi düzenledi.

Geldof, Afrika'daki hayır işlerinden dolayı 1986 yılında kraliçe İkinci Elizabeth tarafından fahri şövalyelik ile ödüllendirildi. Diğer birçok ödül ve adaylığın yanı sıra "uluslararası sosyal adalet ve barışa olağanüstü katkılarda bulunan" kişileri takdir eden “Barış Adamı” unvanı aldı. Ayrıca “Brit Ödülü” gibi birçok ödül aldı.

YA BİZDEKİ ŞARKICI

Haluk Acil, bilinen adıyla “Haluk Levent” (d. 1968)…

Adana Yüreğir Yamaçlı mahallesinde doğdu.

Dokuz çocuklu Nusayri bir ailenin sekizinci evladıydı.

AHBAP başkanı Haluk Levent açıklamada bulundu

İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.

Zekiydi, üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bunun sebebi ailesinin maddi sıkıntılarıydı.



Ticaretle de uğraşmak zorunda kalan Haluk Levent, başarısız ticaret adamı olarak Adana’dan tamamen ayrıldı. Kendini yollara verdi İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimleriydi.

Birçok şehir dolaşıp konserler verdi. 1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. “Yollarda” albümü hiç beklenmedik şekilde yaklaşık iki yüz binlik satış rakamına ulaştı. Ekim 1995'te “Bir Gece Vakti” bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Arkası geldi, tanınan şarkıcılardan oldu.

Ağustos 1997'de on yıl öncesine ait 3 milyon liralık karşılıksız çek nedeniyle tutuklandı ve cezaevine girdi. 9 ay 15 gün cezaevinde kaldı.

Çevre sorunlarına karşı duyarlılığı ile ön plana çıkan sanatçı, hemen hemen her albümünde çevre bilincini aşılama yolunda şarkılara yer verdi. Türkiye'nin değişik bölgelerinde çevreye zarar verdiği söylenen projeler aleyhine davalar açtı ve açılan davalara müdahil oldu.

Mersin Gülnar’a yapılması düşünülen nükleer santral projesinin protesto gösterilerine destek verdi. Caretta Caretta kaplumbağalarının soyunun tükenmemesi için protesto gösterilerinde bulundu.

"Kamyoncunun Türküsü" şarkısıyla, siyaset-mafya- devletin kirli yönünün ortaya serildiği Susurluk kazasına gönderme yaptı.

1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi.

Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almadı, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetti. "Yardımsever Rockçı" tanımının yakıştırılması bu sebepten idi.

2010 yılında Ankara 5. İcra Mahkemesinin çıkardığı yakalama kararı gerekçesiyle gözaltına alınarak Kadıköy Adliyesi'ne getirildi, 600 bin TL icra borcunu ödeyemediği için tutuklandı. Sekiz yıl sonra beraat etti.

Haluk Levent yardımseverliği hiç bırakmadı. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bireysel çabalarını dernekle sürdürdü: AHBAP…

Haluk Levent'in, 2017 yılında "platform" adı altında faaliyet başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenledi.

Haluk Levent’in en son Ahbap ekibiyle depremzedelere bağış toplaması, MHP lideri Bahçeli’den İçişleri Bakanı Soylu’ya kadar iktidar çevrelerince tehditlere varan ağır sözlerle eleştirildi.

Bob Geldof gibi ödüller alması gereken Haluk Levent tehditler üzerine çalışmalarını sonlandırmak zorunda kaldı.

İki yardımsever şarkıcı ve iki farklı tavır…