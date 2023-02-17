Deniz Akkaya’nın hedefinde Haluk Levent var. Kavga bu fotoğrafla başladı

İki büyük depremin ardından birçok dernek bölgeye giderek vatandaşlara destek oluyor. Bu dernekler arasında Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP da yer alıyor. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya son açıklamasında Haluk Levent'i hedef aldı. Haluk Levent ise sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.

Deniz Akkaya paylaşımında, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.

Akkaya paylaşımlarına "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" sözleri ile devam etti.

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın iddiaları üzerine açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. WhatsApp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum zamana yazık değil mi?

"BU DEVLETİN İSTİHBARATI YARIM AKILLI MI?"

"Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK'ı, istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor? Bu sayfada 7 yıldır heyyooo deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı. Şirketimizin gecesine çıkar mısın dedi. Kaç lira olur dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü.

Önce olmaz demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım.

Aileler ve Sezgin Baranın onlara yaptığı ödemeler :

Hacı Karagözoğlu ailesi

Fesih Araz (3 aylık simit satın alındı)

Kars’ın köyünden Meydan Ali Demirel’in 2 kızının yıllık yurt ücreti

Ağrıda yatağa bağımlı Bertar’a hasta yatağı

İstismara uğrayan D. nin 1 yıllık okul ücreti"