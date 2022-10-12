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Yargı İspanya’da reytingleri alt üst etti 

Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ İspanya’nın Antena3 kanalında ‘Secretos De Familia’ adıyla yayınlanmaya başladı. Dizi daha ilk bölümüyle 2 milyon izlenme alarak günün birincisi oldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:47
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Yargı dizisi İspanya'da ilk bölümüyle reyting listesinde zirveye oturdu

Yargı İspanya’da reytingleri alt üst etti 
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IEmmy Akademi Günleri’ne Türkiye’de ilk kez ev sahipliği yapacağı duyurulan Ay Yapım, bu kez ‘Yargı’ dizisiyle İspanya’nın gündemine oturdu.

Ülkemizde yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan ve reytinglerde birinciliğe oturan ‘Yargı’ dizisi şimdi de İspanya’nın önemli televizyon kanallarından Antena3’te yayınlanmaya başladı.

Ay Yapım’ın sevilen işi Yargı, izlenme oranlarında birinci olarak İspanyol basınının da gündemine oturdu. Daha ilk bölümünde izleyiciler sosyal medyada dizi hakkında yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu ekibine övgü dolu mesajlar yazdılar.


 
Bir yandan da Yunan kanalı ANT1 Tv’de 19 Eylül’de ‘Pagidevmenoi’ ismiyle uyarlaması yayınlanmaya başlayan ‘Yargı’, dünyanın en hızlı uyarlaması yapılan dizilerinden biri olurken, hem orijinali hem de uyarlamalarıyla daha bir çok başarıya imza atacak.


 
Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.
 
‘’Yargı’’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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