Yargı’nın Yunanistan uyarlaması reytinglerde zirveye yerleşti

Başarılı oyunculukları ve sürükleyici senaryosu ile Yargı sadece Türkiye’de değil, yayınlandığı birçok ülkede de reytinglerin zirvesinde yer alıyor.

Son olarak Yunanistan’dan gelen haberle Yargı’nın başarısına bir yenisi daha eklendi. Ülkede dizinin izlenme sayısı her gün artarken reyting verilerine göre her 100 kadından 40’ı ‘Pagidevmenoi’ adlı diziyi izliyor. Dizi izlenme oranlarında başladığından bu yana 5.9’dan 41.9’a yükseldi.

Yargı yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…