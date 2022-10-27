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Yargı’nın Yunanistan uyarlaması reytinglerde zirveye yerleşti

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı reyting rekorları kıran dizisi 'Yargı’nın Yunanistan’daki uyarlaması ‘Pagidevmenoi’ reytingleri alt üst etti. Dizinin başarısı ülkede her geçen gün hızla artarken 100 kadından 40’ı diziyi izliyor.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:01
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Yargı’nın Yunanistan uyarlaması ‘Pagidevmenoi’ reytingleri alt üst etti

Yargı’nın Yunanistan uyarlaması reytinglerde zirveye yerleşti
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Başarılı oyunculukları ve sürükleyici senaryosu ile Yargı sadece Türkiye’de değil, yayınlandığı birçok ülkede de reytinglerin zirvesinde yer alıyor.

 

Son olarak Yunanistan’dan gelen haberle Yargı’nın başarısına bir yenisi daha eklendi. Ülkede dizinin izlenme sayısı her gün artarken reyting verilerine göre her 100 kadından 40’ı ‘Pagidevmenoi’ adlı diziyi izliyor. Dizi izlenme oranlarında başladığından bu yana 5.9’dan 41.9’a yükseldi.

Yargı yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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