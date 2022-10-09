Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın en mutlu günü

Geçen sezon "Yargı" dizisinde Neva Hakime rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 2 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturdu.

Çift aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girdi.

3 GELİNLİK GİYDİ

Başak Gümülcinelioğlu, Cihan Nacar, tasarımlı bir gelinlik tercih ederken Çağrı Çıtanak ise Melih Kam, imzalı bir smokin tercih etti.

Gümülcinelioğlu düğünde Cihan Acarimzalı 3 gelinlik giydi.

Çift nikah şekerlerini Doğayı Koruma Vakfı, davetiyelerini ise HACİKO derneğine bağışladı.

