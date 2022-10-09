Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın en mutlu günü

Geçen sezon "Yargı" dizisinde Neva Hakime rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 2 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturdu.
Çift aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girdi.
3 GELİNLİK GİYDİ
Başak Gümülcinelioğlu, Cihan Nacar, tasarımlı bir gelinlik tercih ederken Çağrı Çıtanak ise Melih Kam, imzalı bir smokin tercih etti.
Gümülcinelioğlu düğünde Cihan Acarimzalı 3 gelinlik giydi.
Çift nikah şekerlerini Doğayı Koruma Vakfı, davetiyelerini ise HACİKO derneğine bağışladı.
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