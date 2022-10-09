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Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın en mutlu günü

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Neva' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken, bu sezon ise diziye veda eden oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile uzun süredir devam eden birlikteliğini nikah masasına taşıdı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 09:22
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Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak evlendi

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın en mutlu günü
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Geçen sezon "Yargı" dizisinde Neva Hakime rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 2 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturdu. 

Çift aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girdi.

3 GELİNLİK GİYDİ

Başak Gümülcinelioğlu, Cihan Nacar, tasarımlı bir gelinlik tercih ederken Çağrı Çıtanak ise Melih Kam, imzalı bir smokin tercih etti.

Gümülcinelioğlu düğünde Cihan Acarimzalı 3 gelinlik giydi.
Çift nikah şekerlerini Doğayı Koruma Vakfı, davetiyelerini ise HACİKO derneğine bağışladı.
 

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