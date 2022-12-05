Yargıda Sedat Peker krizi: Birbirlerine gönderdiler

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve eski rektör Ünsal Ban hakkında açılan davada savcı ve hakim arasında yaşanan iddianame krizi devam ediyor. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği yetkisizlik kararına savcı itiraz etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Peker iddialarının devamında Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti. Peker ise, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNSAL BAN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Ağustos 2022'de AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon avroya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

ONLARCA YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Zehra Taşkesinlioğlu’nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma ise geçen haftalarda tamamlanmış eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar, Peker hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ve ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

YETKİ TARTIŞMASI

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, söz konusu iddianame Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş ama mahkeme iddianameyi iade etmişti. Ancak savcılık mahkemenin iddianameyi iade etmesine itiraz etmiş, iddianamenin akıbetinin belirlenmesi için dosya Ankara Nöbetçi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Nöbetçi mahkeme ise Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyaya bakması gerektiğini belirterek savcının itirazını kabul etmişti. İddianame yeniden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gelmiş ancak mahkeme kararına direnen bir adım atarak yetkisizlik kararı vermişti. Kararda olayın yaşandığı sırada Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban’ın Ankara Gölbaşı’nda aynı evde ikamet ettikleri ve yetkilinin Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu belirtilmişti.

Mahkemenin yetkisizlik kararı vermesinden 2 gün sonra savcı bu karara itiraz etti. İtirazda Zehra Taşkesenlioğlu’nun milletvekili olarak TBMM üyesi olması ve şikâyet dilekçesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmiş olmasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı. Mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğu belirtildi.

SON SÖZ NÖBETÇİ MAHKEMEYE KALABİLİR

İtiraz yerinde görülmezse dosya Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gidecek. Eğer mahkeme savcının itirazını kabul eder ve Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu davaya bakması gerektiğine karar verirse Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi davaya bakmak zorunda.