Yargıtay’dan emsal ‘su’ kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kendi arazisindeki kuyudan su çıkararak kullanan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağına hükmetti. Ancak, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği belirtildi.

KAYNAK: AA
Yargıtay’dan emsal ‘su’ kararı

Muğla’daki bir otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı ve çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine çıkışını sağladı. Belediye ekiplerince 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesilen işletme, otelin devralınmasından önceki kullanımlara ilişkin cezayı ödememe, devralınmasından sonraya ilişkin ise atık su bedelinin tespit edilerek hesaplanması adına dava açtı. Yargılamaya bakan yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi, otel işletmesinin devrinden sonraki tarihlere ilişkin atık su bedeli olarak belirlenen 94 bin liralık kısmın ödenmesini kararlaştırdı.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının onanmasına karar verdi.

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