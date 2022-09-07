Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi

Ekranın beğenilen dizilerinden Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, son dönemin en sevilen oyuncularından biri olarak ekranlarda boy gösteriyor.
Geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdığı duyurulan Deniz'in, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Hadise olan birlikteliğinin ardından Hande Erçel, Çağla Şıkel gibi pek çok isimle adı aşk dedikodularına karışan Yıldırım'ın son olarak Pınar Deniz ile birliktelik yaşadığı konuşuluyordu.
Dedikodular gün geçtikçe güçlense de ikili tarafından görüntü verilmiyordu.
İkili geçtiğimiz temmuz ayında tatil yaparken yakayı ele vermişti.
Deniz ile Yıldırım ikilisinin İzmir'de beraber tatil yaptığı, ifşa olan bir fotoğrafla ortaya çıktı.
Hadise ile aşkı köpeği Benek'in fotoğrafıyla sosyal medyada ifşa olan Yıldırım'ın Deniz ile beraberliğini ise gözlüğü ve bilekliği gün yüzüne çıkardı.
Pınar Deniz'in etiketlendiği karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü açıkça görülüyor.
İşte o fotoğraf...
Tüm bunların ardından ikili en sonunda aşklarını ilan etti.
Harbiye Açık Hava'da sahne alan Melike Şahin'in konserine katılan ikiliden ilk görüntü geldi.
El ele girdikleri konser alanında soruları yanıtlayan ikiliden Kaan Yıldırım “Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…” şeklinde konuşurken Pınar Deniz de “Güzel gidiyor her şey” dedi.