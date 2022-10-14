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Kaan Yıldırım başından geçen talihsiz olayı anlattı. "Trafikte silah çektiler"

Ahmet Mümtaz Taylan, Empati'nin yeni bölümünde Pınar Deniz'le yeni aşka yelken açan oyuncu Kaan Yıldırım'ı konuk etti. Kaan Yıldırım 5 insan hikayesine empati yaparken, kendi hayatına dair de detaylar verdi. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:13
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Kaan Yıldırım'a trafikte silah çekmişler! "Gençtik, hatalıydık"

Kaan Yıldırım başından geçen talihsiz olayı anlattı. ''Trafikte silah çektiler''
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın "aşk ve tutku senin için ne ifade eder" sorusuna Kaan Yıldırım "Aşk da insanı yüksek hissettiren insana iyi gelen bir duygu. Tutku da öyle. Yaptığın iş olur, spora karşı tutkun olur, deniz karşı olur... Bir vazgeçememe hali. Aşk da iyidir tutku da iyidir" dedi. 

"BAKTIĞIN ZAMAN NE ADAM BE DİYECEĞİN YAKIŞIKLILIKTA DEĞİLİM"

Baktığın zaman salt ne adam diyeceğin bir yakışıklı değilim. Ne yakışıklılar var. Bu işin aura meselesi olduğunu düşünüyorum, özellikle ekranın. Tiyatro sahnesi başka bir şey, orayı yorumlamak haddim değil. Seyirci olarak dahil oldum, tecrübem yok. Ekran mutlaka bir aura ister. Bazen çok daha iyi bir oyuncuyu ekrana koyarsın, başka bir oyuncu bakışıyla aurasıyla seni etkiler. Tek tip gitmek yerine, karakter oyunculuğu, farklı rollerde kendimi görmek, yeni şeyler katmak kendime, hep ona çabaladım, hep ona çabalayacağım. 

"TRAFİKTE SİLAH ÇEKTİLER"

17-18 yaşında biri silah çekti bana. Trafikte, hiçbir şey yokken. Biz gençtik, hatalıydık da. Hız yapıyorduk, gençtik, arkadaşımın arabası. Caddebostan'da birinin önünden hızlı geçtik, adam korna basıyor, orada alan var indik park ettik. Adam arkamızdan takip etti. Genciz, gençliğin güveni oluyor. Adam torpidodan silah çıkardı, aldı eline, bize ayar verdi, bizde silahtan mütevellit ayarını kabul ettik. 

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

 

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