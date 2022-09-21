Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım itirafı: O da benim gibi işkolik 

Yargı dizinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, marka yüzü olduğu NetWork'ün sonbahar-kış koleksiyonunun tanıtımına katıldı. Deniz’in aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilgili yorumu dikkat çekti.

Bomontiada'da gerçekleşen tanıtımda konuşan oyuncu Pınar Deniz, işkolik olduğunu, eğer çalışıp üretmezse kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

"KENDİMİ İZLERKEN AĞLIYORUM"

Pınar Deniz, "Ekran karşısına geçip kendinizi izler misiniz?" sorusu üzerine ise "Kendimi izlerken ağlıyorum! Ben kendini büyük eleştiren biriyim, nerede yanlış yaptığımı görüp bir daha onu yapmamaya çalışıyorum. O yüzden beğenmediğim çok şey oluyor. Yakınımdaki insanlardan eleştirileri kabul ediyorum" dedi.

"O DA BENİM GİBİ İŞKOLİK!"

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz, iş temposunun Kaan Yıldırım'la görüşmelerine engel olmadığını belirterek "Yani ikimiz de aynı işi yaptığımız için birbirimizin işine saygı duyuyoruz, onun da benim kadar işkolik olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiç engel olmuyor" diye konuştu.