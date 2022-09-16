Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan evlilik sorusuna ilginç cevap

Yargı dizisi ile yıldızı parlayan Pınar Deniz'in adı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili, Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Melike Şahin konserinde birlikte kameralara yansımıştı.

Konsere el ele gelen çift, böylece ilk defa birlikteliklerini ilan etmişti.

Sevgililer aşklarını sosyal medyada da ilan etmiş ve birlikte olan fotoğraflarını karşılıklı olarak ‘çok kalp’ notuyla paylaşmıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisi önceki akşam Maslak Uniq'de Demet Akbağ'ın başrolünde oynadığı 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.

Gösteri sonrası kameralara yansıyan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, araç içinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, evlilik sorularına “Çok iyi giden bir ilişkimiz var, mutluyuz. Hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel” yanıtını verdi.