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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşklarını sosyal medyada ilan ettiler

Oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Melek Şahin konserine el ele gelerek aşklarını ilan etmişti. Sevgililer sosyal medyada ilk kez birlikte olan fotoğraflarını ‘çok kalp’ notuyla paylaştı. 

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:14
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Aşklarını sosyal medyada ilan ettiler! Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’den ‘çok kalp’ paylaşımı

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşklarını sosyal medyada ilan ettiler
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Ekranın fenomen dizisi Yargı ile yıldızı parlayan Pınar Deniz'in adı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı. 

Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili, Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Melike Şahin konserinde birlikte kameralara yansımıştı. 


Konsere el ele gelen çift, böylece ilk defa birlikteliklerini ilan etmişti.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran ikili her şeyin güzel gittiğini ve keyiflerinin yerinde olduğunu dile getirmişti.

Sevgililer aşklarını sosyal medyada da ilan etti. Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la olan fotoğrafını ‘çok kalp’ notuyla paylaştı.

Kaan Yıldırım da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi ve ‘çok’ notuyla karşılık verdi.

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