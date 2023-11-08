Yargı'nın Savcı Pars'ı geri dönüyor. Yeni dizisi ve partneri belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde başrol oynarken sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, daha sonra yapım şirketiyle sorunlar yaşamıştı. Bir süredir projelerde yer almayan Ak, Demet Evgar ile Bahardan Önce isimli dizide rol alacak.

KARI KOCAYI OYNAYACAKLAR

Mehmet Yılmaz Ak'ın MF Yapım'ın yeni dizisi Bahardan Önce'yle el sıkıştı. Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı dizinin kadın başrol oyuncusu ise Demet Evgar oldu. Merak uyandıran diziyle anlaşma aşamasında olan Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak'ın karı kocayı oynayacağı öğrenildi. Kore dizisi Doctor Cha'dan Show TV için uyarlanan dizinin hazırlıkları devam ediyor.

SAĞLIK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTERİP YARGI DİZİSİNDEN AYRILMIŞTI

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinden ayrılırken yaptığı açıklama sağlık durumunu gerekçe göstererek "Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı, anlayışla karşılayan Ay Yapım ile ekibe teşekkür ederim. Sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek bir durum yoktur" demişti.