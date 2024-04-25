Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı
Son dakika… Son dakika… Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 25. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyelerini 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gönderdi.

Ancak seçimin ilk 24 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadığı için 25. tur oylamasına geçildi. 24. turda en fazla oyu alan 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 136 ve 131 oy alarak katılabildi. Seçime katılım 322 olarak kaydedilirken, 13 boş oy kullanıldı ve 42 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 26. tur oylamayla 29 Nisan’da devam edecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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