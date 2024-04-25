Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Flaş... Flaş...

Kaynak: AA
Yargıtay Başkanı yine seçilemedi. Flaş... Flaş...
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 24. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı ortaya çıktı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 23 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 24. tur oylaması gerçekleştirildi.

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YARGITAY BAŞKANININ SEÇİLMESİ 25. TURA KALDI

23. turda en fazla oyu alan 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün katılabildiği oylamada,
Kerkez 128, Şentürk ise 132 oy aldı.
Seçime katılım 324 olarak kayıtlara geçerken,
24 boş oy kullanıldı, 40 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 25. tur oylamayla devam edileceği belirtildi.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerektiği belirtildi.

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