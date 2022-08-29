Yargıtay'dan emsal karar: Erkeğin 'çirkin karı' sözüne tazminat

Ankara'da bir çift arasında yaşanan boşanma davası içtihatlara girdi. Eşine "Çirkin karı. Güzel ve zengin değilsin" gibi sözler söyleyen erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu olduğu açıklandı.

Yerel mahkemenin manevi tazminat talebini reddetmesi üzerine kadın, Yargıtay'a gitti. Kadının itirazı üzerine 2. Hukuk Dairesi, bu sözlerin kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu, erkeğin manevi tazminata hükmetmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Sabah'ın haberine göre; Ankara'da yaşayan Nurdan M., eşinin kendisine "çirkin karı" dediğini belirterek Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Nurdan M., eşi Ahmet M.'nin kendisinin güzel ve zengin olmadığını, "eş ve çocuk her zaman bulunur anne baba bulunmaz" söyleminde bulunduğunu açıkladı.

Aile mahkemesi boşanma ve manevi tazminat davasıyla ilgili verdiği kararda erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadının talep ettiği kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat ise mahkeme tarafından kişilik haklarına saldırı olmadığı belirtilerek reddedildi.

'ÇİRKİN KARI' SALDIRISINA MARUZ KALAN KADIN YARGITAY'A GİTTİ

Yerel mahkemenin kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar vermesinin ardından Nurdan M., dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise içtihatlara giren bir karara imza attı.