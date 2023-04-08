Yine mersin, yine liman, yine muz, yine kokain. Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

İHA’nın haberine göre; Mersin Limanı'na Güney Amerika ülkelerinden uyuşturucu sokulacağına dair bilgi alındı ve bu doğrultuda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Ekvator'un Guayaquil Limanı'ndan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi ve gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi.

Tarama sonrasında, şüpheli yoğunluğa rastlanan bir konteyner arama hangarına alındı ve içinde narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu bir arama yapıldı.

Bu arama sonucunda, konteynerin ön bölümünde gizlenmiş 85 paket halinde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturuculara el konulurken, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.