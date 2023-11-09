Yargıtay’ın atıf yaptığı savcı 15 Temmuz sonrası ihraç edilmiş

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkında bulunduğu suç duyurusu hakkında çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Yargıtay’ın atıf yaptığı kitaplardan birini yazan savcının 15 Temmuz sonrası ihraç ettiği öğrenildi.

Yargıtay’ın atıf yaptığı savcı 15 Temmuz sonrası ihraç edilmiş

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına uymadı. Daire, kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, verilen kararda çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi ile akademik yayınlara atıf yapıldı. Atıf yapılan kitaplardan biri de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra eski adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) ihraç ettiği savcı Özcan Özbey'e ait.

2013'TE KALEME ALINAN KİTABA ATIF

Aynı zamanda doktor unvanı da olan ihraç savcı Özbey'in 2013 yılında kaleme aldığı "Türk Anayasa Hukukunda Bireysel Başvuru" kitabında yer alan şu ifadeler, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararında dayanak olarak kullandı:

"Bireysel başvuru yolunda bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edilip edilmediği araştırılmakta olup, bireysel başvurunun önceki yargılamanın devamı niteliğinde olduğundan söz edilemez. Bu nedenle bireysel başvuruyu "olağanüstü kanun yolu" olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bireysel başvuru sui generis bir hukuki yoldur. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin, diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve kendine özgü, ikincil nitelikte, anayasal bir hak arama yolu şeklinde tanımlanabilir."

AYM RAPORTÖRÜ OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra, 24 Ağustos 2016'daki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ihraç ettiği 2 bin 847 hakim ve savcı arasında yer alan Özbey'in, Anasaya Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların yanı sıra insan hakları hukuku konusunda toplam 5 kitabı bulunuyor. Özbey, bir dönem Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak da görev yapmıştı.

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