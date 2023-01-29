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Kayserispor deplasmanda 4 attı: 3 puan aldı

Süper Lig'de 6 gollü maçta kazanan Kayserispor oldu.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 15:58
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Yarım düzine gollü maçta Kayseri kazandı

Kayserispor deplasmanda 4 attı: 3 puan aldı
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Süper Lig 21. hafta maçında İstanbulspor ile Kayserispor karşılaştı.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlos Mane, 52. dakikada Onur Bulut, 83. dakikada Emrah Başsan ve 89. dakikada İlhan Parlak kaydetti. attı.
İstanbulspor'un gollerini ise 10. dakikada Eyenga-Lokilo ve 32. dakikada Valon ethemi kaydetti.
KAYSERİ ÇIKIŞTA
Bu sonuçla son 7 maçında 5 kez kaybeden Kayserispor 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.
Alınan bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 29'a çıkardı. İstanbulspor ise 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Başakşehir'i ağırlayacak. İstanbulspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

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29.01.2023 16:24
Fatih tekke iyi topcu olabilirsin iyi hoca asla olamassın derhal istifa et  
 
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