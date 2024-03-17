Yarısı bizden kampanyasının detayları belli oldu Kimlere 700 bin TL hibe 700 bin TL kredi verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yarısı bizden kampanyası ile ilgili sorulara yanıt vererek kampanyanın kimleri kapsadığını ve hangi şartlarda uygulanacağını açıkladı.

Bakan Özhaseki İstanbul genelinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesi olan yarısı bizden kampanyası ile ilgili en çok dile getirilen 8 soruya yanıt verdi. Özhaseki bilgilendirmesini sosyal medya üzerinden yaptı.

KONUTLARA VERİLECEK HİBE VE KREDİ MİKTARLARI KAÇ LİRA?

Bakan Özhaseki, konutunu sağlamlaştırmak için destek bekleyen vatandaşların merak ettiği sorulardan biri olan "Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?" sorusuna paylaşımda, 'Bakanlık "Yarısı Bizden' diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek." diyerek yanıt verdi.

İŞ YERİ İÇİN VERİLECEK HİBE BEDELİ KAÇ LİRA?

İstanbul'daki dükkan sahiplerinin "İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?" sorusuna ise, Bakan Özhaseki "İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin TL hibe, 350 bin TL kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin TL kredi verilecek" yanıtını verdi.

KREDİ İÇİN DÜZENLİ GELİR ŞARTI VAR MI?

Diğer yandan İstanbulluların merak ettiği başka bir soru olan "Kredi için gelir şartı aranıyor mu?" konusunda Bakanlık'tan "Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak" bilgisini verdi.

KİRACILARA DESTEK VERİLECEK Mİ?

Soruya ilişkin açıklama yapan bakanlık Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak dedi.

ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

"Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?" sorusuna da cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası`nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak ifadelerini kullandı.

HİBE VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hibe ve kredilerinin ne zaman verileceğine ilişkin soruya Bakanlık ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemelerin başlayacağı yanıtını verdi. Yani vatandaşlar, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere verilecek. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

Yarısı Bizden İstanbul ???? pic.twitter.com/aX0jU7fJ5P — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) March 17, 2024

KAMPANYA KİMLERE VERİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan yararlanamayacak. 1 Nisan 2023`ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise yine kampanyadan faydalanmak mümkün olmayacak.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANACAK?

"Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?" sorusuna bakanlık, "Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacaktır. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek" diyerek cevap verdi.