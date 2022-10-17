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Yasak Elma’nın ‘Yıldız’ı Eda Ece Lübnan’dan ödülle döndü

Yasak Elma’da hayat verdiği ‘Yıldız’ karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Eda Ece’nin ünü Türkiye sınırını aştı. Eda Ece, Lübnan'da düzenlenen Murexdor 2022'de "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:47
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Yasak Elma’nın ‘Yıldız’ı Eda Ece Lübnan’da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü aldı

Yasak Elma’nın ‘Yıldız’ı Eda Ece Lübnan’dan ödülle döndü
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Yasak Elma dizisinde ‘Yıldız’ karakteriyle dikkat çeken Eda Ece, Lübnan’da ödüle layık görüldü. Başarılı oyuncu, 2000 yılından beri Lübnan'da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinin başında gelen Murexdor 2022'de "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

Beyrut'ta düzenlenen törene katılan oyuncu, siyah-beyaz bir abiye tercih etti. Ödülünü almak için sahneye çıkan Eda Ece, sevenlerine teşekkür etti.

Güzel oyuncu, törenin ardından Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Eda Ece, tören öncesi yaptığı paylaşımınsa “Bugün Lübnanlılardan duyduklarım beni çok etkiledi. Son birkaç yıldır travmatik olaylar yaşadılar. Bu güzel aydınlık şehri tekrar mutlu görmeyi umuyorum. Beni kabul ettiğiniz ve bana çok fazla sevgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.


 

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