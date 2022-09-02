Hayırlı evlat Eda Ece! Babasını elinden tutup doktora götürdü 

Marmaris tatilindeki mayolu görüntülerinden sonra kilo vermek için spora başlayan oyuncu Eda Ece önceki gün doktor kontrolüne getirdiği babasıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Koluna girip yürümesine yardımcı olduğu babasıyla bir klinik çıkışı görüntülenen oyuncu Eda Ece "Arkadaşlar babam böyle şeyleri pek sevmez. Zaten doktor çıktık şimdi konuşamayalım, zamanı değil" diye konuştu.

ANNEM GİBİ SÜREKLİ EVLİLİK SORUYORSUNUZ!

Bir süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer (29) ile zaman zaman ayrılıp barışan Eda Ece (32), evlilik sorularına da esprili bir cevap vermişti:

"Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz. Annem gibisiniz valla'' diyerek gülümsedi. 32 yaşındaki Ece, ''Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun bende"



