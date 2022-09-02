2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hayırlı evlat Eda Ece! Babasını elinden tutup doktora götürdü 

Hayırlı evlat Eda Ece! Babasını elinden tutup doktora götürdü 

'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren Ünlü oyuncu Eda Ece, Nişantaşı'nda babasıyla objektiflere takıldı. 

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:05
Takip Et

Hayırlı evlat! Eda Ece babasını doktora götürürken görüntülendi

Hayırlı evlat Eda Ece! Babasını elinden tutup doktora götürdü 
+
Aa
-

Marmaris tatilindeki mayolu görüntülerinden sonra kilo vermek için spora başlayan oyuncu Eda Ece önceki gün doktor kontrolüne getirdiği babasıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. 

Koluna girip yürümesine yardımcı olduğu babasıyla bir klinik çıkışı görüntülenen oyuncu Eda Ece "Arkadaşlar babam böyle şeyleri pek sevmez. Zaten doktor çıktık şimdi konuşamayalım, zamanı değil" diye konuştu. 

ANNEM GİBİ SÜREKLİ EVLİLİK SORUYORSUNUZ!

Bir süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer (29) ile zaman zaman ayrılıp barışan Eda Ece (32), evlilik sorularına da esprili bir cevap vermişti: 

"Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz. Annem gibisiniz valla'' diyerek gülümsedi. 32 yaşındaki Ece, ''Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun bende"


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
1
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
2
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
3
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
4
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
5
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
6
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
﻿Erdoğan Sedat Peker’e üstü kapalı mesaj verdi
7
﻿Erdoğan Sedat Peker’e üstü kapalı mesaj verdi
﻿Sülük tedavisi uzman olmayanlarda çok ciddi tehlike!
﻿Sülük tedavisi uzman olmayanlarda çok ciddi tehlike!
﻿Sülük tedavisi uzman olmayanlarda çok ciddi tehlike!
﻿Süper Lig'de zirveye çıkan Beşiktaş borsada da lider
﻿Süper Lig'de zirveye çıkan Beşiktaş borsada da lider
﻿Süper Lig'de zirveye çıkan Beşiktaş borsada da lider
﻿Otomobilin uçuruma yuvarlandığı bölgede köylüler bariyer için yol kapattı
﻿Otomobilin uçuruma yuvarlandığı bölgede köylüler bariyer için yol kapattı
﻿Otomobilin uçuruma yuvarlandığı bölgede köylüler bariyer için yol kapattı
﻿Burdur Tefenni SYDV personel alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV personel alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV personel alacak
﻿İki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿İki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿İki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı
﻿Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı
﻿Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı
﻿Kaplan gibi üstüne atladı. Bu kez kedi köpeği gözüne kestirdi
﻿Kaplan gibi üstüne atladı. Bu kez kedi köpeği gözüne kestirdi
﻿Kaplan gibi üstüne atladı. Bu kez kedi köpeği gözüne kestirdi
﻿Yargıtay’dan evlatlıklara miras şoku
﻿Yargıtay’dan evlatlıklara miras şoku
﻿Yargıtay’dan evlatlıklara miras şoku
﻿Bursa’da seyir halindeki tır alev alev yandı
﻿Bursa’da seyir halindeki tır alev alev yandı
﻿Bursa’da seyir halindeki tır alev alev yandı
﻿Devrik lider seçimde sahteharlık yaptığı gerekçesiyle hapse çarptırıldı
﻿Devrik lider seçimde sahteharlık yaptığı gerekçesiyle hapse çarptırıldı
﻿Devrik lider seçimde sahteharlık yaptığı gerekçesiyle hapse çarptırıldı
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.