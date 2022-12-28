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Yasak Elma dizisinin kadrosuna üç ünlü oyuncu birden katılıyor

FOX TV'nin başarılı dizilerinden Yasak Elma'ya 3 oyuncu birden dahil oluyor. Nehir Erdoğan ve Pelin Orhuner'den sonra Murat Onuk, Neriman Uğur ve Elif Yılmaz kadroya katılıyor.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:32
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Ekranın başarılı dizisi Yasak Elma kadrosu genişlemeye devam ediyor. Nehir Erdoğan ve Pelin Orhuner'den sonra Neriman Uğur,Elif Yılmaz ve Murat Onuk'ta kadroya katıldı

Yasak Elma dizisinin kadrosuna üç ünlü oyuncu birden katılıyor
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Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu ve Şebnem Dönmez'in paylaştığı Yasak Elma dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Konusuyla her fırsatta adından söz ettiren diziye 3 isim birden dahil oldu.

İSİMLER NETLEŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasak Elma dizisinin kadrosuna Nehir Erdoğan ve Pelin Orhuner'in ardından dizide doktor Selim Avcıoğlu'nun annesi Sevim'i Neriman Uğur, babası Koray'ı ise Murat Onuk oynayacak. Diziye Julia karakteriyle dahil olan Nehir Erdoğan'ın yardımcısı Tuğçe rolünü ise güzel oyuncu Elif Yılmaz canlandıracak.

Neriman Uğur

Elif Yılmaz

Murat Onuk

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