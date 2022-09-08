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Eda Ece Yasak Elma için imaj değiştirdi

Yasak Elma'nın çekimleri bu hafta başlıyor. 6. sezonu ile ekranda olacak dizinin başrol oyuncularından Eda Ece, yeni sezon için saçlarının rengini değiştirdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:47
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Yasak Elma için imaj değiştirdi! Eda Ece yeni sezonda herkesi şaşırtacak

Eda Ece Yasak Elma için imaj değiştirdi
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Fox TV’de 5 sezondur yayınlanan ‘Yasak Elma’da ‘Yıldız’ karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece, dizinin 6. sezonuyla çok yakında yeniden izleyicisiyle buluşacak. 

Ünlü oyuncu, dizinin yeni sezon çekimlerinin bu hafta başlayacağını instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ece’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sezon için imajını da yenilemesi dikkat çekti.

Paylaşımına; “Saçlar hazır, sezonu açıyorum bu hafta!” notunu düşen oyuncunun fotoğrafında, saçlarının epey uzadığı görülüyor. Bu durum dizinin yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacağı ihtimalini akla getirdi.

Yasak Elma ekibi bu hafta sete çıkacak.

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