Eda Ece Yasak Elma için imaj değiştirdi

Fox TV’de 5 sezondur yayınlanan ‘Yasak Elma’da ‘Yıldız’ karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece, dizinin 6. sezonuyla çok yakında yeniden izleyicisiyle buluşacak.
Ünlü oyuncu, dizinin yeni sezon çekimlerinin bu hafta başlayacağını instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ece’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sezon için imajını da yenilemesi dikkat çekti.
Paylaşımına; “Saçlar hazır, sezonu açıyorum bu hafta!” notunu düşen oyuncunun fotoğrafında, saçlarının epey uzadığı görülüyor. Bu durum dizinin yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacağı ihtimalini akla getirdi.
Yasak Elma ekibi bu hafta sete çıkacak.
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