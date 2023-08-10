Yasemin bitkisi depresyona iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Depresyon ve stres gibi ruhsal sorunlarına iyi gelen yasemin bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yasemin bitkisi ilgili detaylar…

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır.

Bu durumdan muzdarip bireylerin hissettikleri, düşünceleri ve davranışları etkilenir ve bunlardan dolayı çeşitli duygusal veya fiziksel sorunlar ortaya çıkabilir. Normal günlük aktiviteler yaparken sorun yaşanabilir ve bazen hayat yaşamaya değmez gibi gelebilir.

Depresyon sadece bir keyifsizlik veya anlık bir zayıflık değildir. Depresyon aynı zamanda bir anda çözülebilecek kadar basit bir sorun değildir. Depresyon tedavi edilebilir ve tedavi gerektiren tıbbi bir durumdur. Bu tedavi süreci bazı vakalarda uzun sürebilir.

Depresyonu olan bireylerin çoğu ilaç, psikoterapi veya ikisinin birleşimi ile devam eden bir tedavinin sonucunda iyileşebilirler.

Depresyon genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda başlar, ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Erkeklere oranla çok daha fazla sayıda kadına depresyon teşhisi konulmaktadır. Bunun nedeninin ise kadınların daha yaygın olarak tıbbi yardım istemesi olduğu düşünülmektedir.

YASEMİN BİTKİSİ NEDİR?

Zeytingiller familyasından; kışın yaprak döken veya her zaman yeşil olan bir çalı veya sarılıcı odunsu bir bitkidir. Genç sürgünleri yeşildir. Çiçekleri salkım durumundadır. 200 kadar türü vardır. Sarı çiçekli yasemin, hakiki yasemin yurdumuzda yetişir. Tıbbi yasemin, beyaz çiçekli ve güzel kokuludur.

YASEMİN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bitki çaylarında demleme içeriğindeki değerleri koruması açısında önemlidir.

Bu nedenle yasemin çayı demleme işleminde çiçek suda kaynatılmamalıdır.

Sıcak suda demleme veya bekletme yolu ile yasemin çayı yapabilirsiniz.

Eğer yasemin çayı nasıl hazırlanır bilmiyorsanız aktardan edinebileceğiniz yaseminlerden 1 tatlı kaşığı kurutulmuş çiçeği, kaynamış 1 bardak suyun içerisine atarak 5 dakika beklettikten sonra içilebilir kıvamda olan tarifi deneyebilirsiniz.

Yasemin otuna eklenen çeşitli tatlandırıcı ve aromalı bitkilerle de değişik çaylar elde edilebilir.

Burada mühim olan yasemin çiçeğinin kokusunun ve tadının yoğunluğunda size uygun olan damak tadını yakalayabilmektir.

Genelde bal, limon, karanfil, tarçın ile tatlandırılan yasemin çayı, yeşil çay ile birlikte de demlenebilir.