Yasemin bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen yasemin bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yasemin bitkisi ilgili detaylar…

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nörolojik şikayetler

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı

-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

YASEMİN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bitki çaylarında demleme içeriğindeki değerleri koruması açısında önemlidir.

Bu nedenle yasemin çayı demleme işleminde çiçek suda kaynatılmamalıdır.

Sıcak suda demleme veya bekletme yolu ile yasemin çayı yapabilirsiniz.

Eğer yasemin çayı nasıl hazırlanır bilmiyorsanız aktardan edinebileceğiniz yaseminlerden 1 tatlı kaşığı kurutulmuş çiçeği, kaynamış 1 bardak suyun içerisine atarak 5 dakika beklettikten sonra içilebilir kıvamda olan tarifi deneyebilirsiniz.

Yasemin otuna eklenen çeşitli tatlandırıcı ve aromalı bitkilerle de değişik çaylar elde edilebilir.

Burada mühim olan yasemin çiçeğinin kokusunun ve tadının yoğunluğunda size uygun olan damak tadını yakalayabilmektir.

Genelde bal, limon, karanfil, tarçın ile tatlandırılan yasemin çayı, yeşil çay ile birlikte de demlenebilir.