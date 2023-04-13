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Yasemin Kozanoğlu'dan görüntüsüne dair gelen yorumlara tepki. "Sana döneceğiz"

Bir dönemin aranılan modellerinden Yasemin Kozanoğlu, zaman içinde geçirdiği değişim ve aldığı kilolara dair yapılan acımasız eleştirilere kayıtsız kalmadı. Kozanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorumlara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 00:29
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Eski model Yasemin Kozanoğlu değişimine dair gelen yorumlara tepki gösterdi

Yasemin Kozanoğlu'dan görüntüsüne dair gelen yorumlara tepki. ''Sana döneceğiz''
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Eski model Yasemin Kozanoğlu (45), aldığı kilolar nedeniyle kendisini eleştirenlere karşı sessizliğini bozdu. 

"SANA DÖNECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Yasemin Kozanoğlu, "Zamanla herkes değişir. Bazen bazı insanlar, benim sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi, laf söylüyorlar, konuşuyorlar. 

Çok komiğime gidiyor ve aptalca geliyor. Her yaşın güzelliği ayrı, hep deriz; 'Ah keşke o yaşımda şu anki aklım olsa...' ama olmuyor işte. 

Aslında olur da, onun için çok erdemli yetişmen lazım, biliyorsun sistem buna izin vermiyor, sebebini bilenler vardır... 

Doğa ana hepimizin sana çok ihtiyacı var, sana muhtacız. Sar bizi, sarmala bizi. İnsanlar tekrardan doğada yaşamak için sabırsızlanıyor ama sistem buna bile izin vermiyor. Sana döneceğiz..." ifadelerini kullandı.

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