Yasmin Erbil paylaşımını silip isyan etti! “Ben seninle aynı görüşte değilim”

Annesi Nergis Kumbasar ile oy kullandıktan sonra paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil paylaşımını silmek zorunda kaldı. Erbil açıklamasında isyan etti.

Yasmin Erbil paylaşımını silip isyan etti! “Ben seninle aynı görüşte değilim”

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızları Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sık sık iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Erbil seçim paylaşımı yüzünden aldığı mesajlara isyan etti.

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Youtube programı için yoğun bir tempoda çalışan genç isim Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Sosyal medyada seçim paylaşımı yapan Yasmin Erbil aldığı mesajlardan sonra paylaşımını silip isyan etti.

"SEVGİDE KALMAYA ÇALIŞMAKTAN YORULDUM"

Yasmin Erbil "Sildiğim storyden dolayı bir sürü itham ve ötekileştiren çirkin dm'ler yazmışsınız bu muyuz biz gerçekten? Böyle mi olmak zorunda? Ben seninle aynı görüşte değilim olmayacağım da saygı duymalısın. Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum artık çünkü siz diye konuşmaya nefret saçmaya devam ediyorsunuz. Atam'ın izinde savunduğum yolda devam" dedi.

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