1 Ocak 2019’da 131 ABD Doları değerindeydi şimdi ise 11 dolar. 200 TL basımı rekor kırdı.

Son bir buçuk yılda Türk Lirası hızla değer kaybederken, enflasyon yüzde 85’e kadar ulaşarak rekor kırdı. İşte bu rekor peşinden de yeni rekorlar getirdi. Rekora imza atan kuruluşun adı ise Darphane...Yani paranın basıldığı adres. Piyasada 10 liranın 20 liranın hatta 50 liranın hükmü kalmayınca Darphane çalışanları da bol bol mesai yaptı. Darphane, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımında rekor kırdı.

Bloomberg’in haberine göre dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen 2 katına çıktığını ortaya koydu.1 Ocak 2019’da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.