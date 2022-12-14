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  • 1 Ocak 2019’da 131 ABD Doları değerindeydi şimdi ise 11 dolar. 200 TL basımı rekor kırdı.

1 Ocak 2019’da 131 ABD Doları değerindeydi şimdi ise 11 dolar. 200 TL basımı rekor kırdı.

Piyasadaki 10 TL, 20 TL ve 50 TL'nin artık pek hükmü kalmayınca 200 TL basımı rekor kırdı. Darpnane, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımında rekora imza attı

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:14
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200 TL basımı rekor kırdı. 1 Ocak 2019’da 131 ABD Doları değerindeydi şimdi ise 11 dolar.

1 Ocak 2019’da 131 ABD Doları değerindeydi şimdi ise 11 dolar. 200 TL basımı rekor kırdı.
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Son bir buçuk yılda Türk Lirası hızla değer kaybederken, enflasyon yüzde 85’e kadar ulaşarak rekor kırdı. İşte bu rekor peşinden de yeni rekorlar getirdi. Rekora imza atan kuruluşun adı ise Darphane...Yani paranın basıldığı adres. Piyasada 10 liranın 20 liranın hatta 50 liranın hükmü kalmayınca Darphane çalışanları da bol bol  mesai yaptı. Darphane, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımında rekor kırdı.

Bloomberg’in haberine göre dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen 2 katına çıktığını ortaya koydu.1 Ocak 2019’da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde. 

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mert
14.12.2022 15:16
milletimi memleketimi berbat edenlere sövüp sayıyorum , beni küfürbaz edenlere daha daha fazla fazla alayına katmerli sövüyorum . Allah sabır ver,🤲🤲🤲🕋🕋🕋  
 
1950
14.12.2022 14:27
Doları bırakın, Bulgar, Yunan , Gürcü parasına bakın yeter, onların parası bile bizim parayı 10 katlamış, gör vatandaş gör, bunu da mı, Kılıçdaroğlu yaptı, Vicdan sahibi olanlar  
 
Nazim Acun
14.12.2022 14:26
2009 da 200 Lira 131 dolar olacak...Maddi hata var...  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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