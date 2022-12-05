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Altın için kritik tarih açıklandı. Yatırımcılar dikkat

2022 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde gözler altın fiyatlarına çevrildi. Kuyumcu Cengiz Çiftçi, yıl sonu için gram altının gelebileceği seviyeleri açıkladı

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:54
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Yatırımcılar dikkat. Altın için kritik tarih açıklandı

Altın için kritik tarih açıklandı. Yatırımcılar dikkat
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Parası dolar ve faize yatırmak istemeyenlerin ilk tercihi gram altın olmaya devam ediyor. Kuyumcu Cengiz Çiftçi, yatırım için altını seçenlerin uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi. 

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre Çiftçi, “ABD enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınların değerini bilin ve kısa vadede bozdurmayın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek." ifadelerini kullandı.

"YIL SONU 1400 LİRA" DEDİ
Kasım ayı boyunca altının yükseleceği tahmininde bulunan Çiftçi, yıl sonu için altının bin 400 lira seviyelerinde olabileceğine vurgu yaptı. 

Gram altın içini bin 200-bin 400 seviyelerini beklediklerini belirten Çiftçi, “Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var.” diye konuştu.

"ZOR GÜNLERİN EN İYİ ARKADAŞI"
Çiftçi, altına yatırım yapanların kazanmaya devam edeceğini aktararak, "Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında 998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik. Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar. Doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18, 14, 22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacakları yönünde öngörümüz var. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır." ifadelerine yer verdi.
 

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