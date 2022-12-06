6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altın alacakların beklediği büyük haber geldi. İslam Memiş hayırlı olsun diyerek açıkladı

Altın alacakların beklediği büyük haber geldi. İslam Memiş hayırlı olsun diyerek açıkladı

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacakların merakla beklediği haberi açıkladı. Memiş Darphane'nin piyasaya süreceği reşat altın konusunda detayları duyurdu...

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:25
Takip Et

İslam Memiş hayırlı olsun diyerek açıkladı. Altın alacakların beklediği büyük haber geldi

Altın alacakların beklediği büyük haber geldi. İslam Memiş hayırlı olsun diyerek açıkladı
+
Aa
-

Altın alacakların merakla beklediği uygulama yarın başlıyor.

Anadolu’da yoğun talebin olduğu Reşat Beşli 104 yıl sonra ilk defa Darphane tarafından 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren satışa çıkarılacak.

İSLAM MEMİŞ DETAYLARI AÇIKLADI

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “22 ayar (Orijinal) Reşat beşibiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu. 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Reşat beşibiryerde altınlar sorunu çözdü” dedi.

KUYUMCULAR DARPHANE’DEN ALABİLECEK

Reşat Beşli'ler 7 Aralık'tan itibaren piyasaya sürülecek. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Darphane'nin 7 Aralık Çarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reşat Beşli ziynet altın, artık Darphane tarafından basılıyor. 7 Aralık 2022 itibariyle piyasada dolaşan Reşat Beşli 22 ayar olacaktır. 21 veya düşük ayar diye bir şey söz konusu olmayacak. Sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun.

Piyasada dolaşan Reşat Beşibiryerde altınların yüzde 90’nı 21 veya daha alt ayardaydı. 22 ayar (Orijinal) Reşat beşibiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu. 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Reşat beşibiryerde altınlar sorunu çözdü"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
4
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
5
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
6
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
7
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.