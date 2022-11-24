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  • Mansur Yavaş: Mamak halkı duysun. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek. Hodri meydan

Mansur Yavaş: Mamak halkı duysun. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek. Hodri meydan

AKP'li Mamak Belediye Başkanı Köse Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a, "Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Gelin bakalım" dedi. Yavaş, "Sıkıyorsa reddet. Mamak halkı duysun. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek." cevabını verdi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:40
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Yavaş: Mamak halkı duysun. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek

Mansur Yavaş: Mamak halkı duysun. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek. Hodri meydan
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, ABB'nin Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi konusunda AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mansur Yavaş arasında tartışma yaşandı.

Köse’nin, "Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Gelin bakalım" demesi üzerine Yavaş, "Sıkıyorsa reddet. Bu kadar açık konuştum." diye yanıt verdi.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI KÖSE: ÖZ KAYNAKLARINIZI YAPARKEN GELİN BAKALIM

AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a, Mamak metro projesi konuşulurken "Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Geleceksiniz değil mi Meclis'e. Gelin bakalım. Öz kaynaklarınızı yaparken gelin bakalım" dedi.

YAVAŞ; MAMAK BELEDİYE BAŞKANI MAMAK METROSUNA RET VERECEK, DUY MAMAK HALKI

Bunun bir tehdit olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise AKP'li Köse'ye, "Sıkıyorsa reddet. Mamak halkı bir duysun. Tehdit ediyorsunuz. Ne yapacaksınız ret mi edeceksiniz? Mamak belediye başkanı Mamak metrosuna ret verecek. Hadi görelim. Hodri meydan" sözleri ile yanıt verdi.

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Ali
24.11.2022 11:17
O Mamak hiç adam olmadı. Doğduğumdan beri hep geri, hep inatçı. Başkanı bari iyi olsaydı.  
 
F.Türkoğlu
24.11.2022 11:09
Mansur başkanım adamsın  
 
Bgün
24.11.2022 11:01
Bu vatan için yapılan herşeye CHP yaparsa karşılar.Çünkü onlar yapacak ve kendi yandaş müteahhitlere fazla parayla yaptıracaklar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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