Yayın yasağının kalkması sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu, sandık sonuçlarına ilişkin yayın yasağının kalması sonrası ilk kez basının karşısına geçti. İmamoğlu yaptığı açıklamada ilk gelen sonuçların kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İmamoğlu, geniş bir veri akış sistemlerinin olduğunun altını çizdi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şunu söyleyebilirim ki vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Verileri takip ediyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var İl Başkanlığımızda. Çok güçlü bir veri akışı sistemimiz var. Şu anda görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle mutlu etmekte. Oy tasnif işlemleri devam ediyor. Biz ilk etapta İBB Başkanlığı oylarını görebiliyoruz. Bizim için çok önemli ve en az Büyükşehir Başkanlığı kadar önemli iki veri var. Birincisi ilçe belediye başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği. Öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

İlçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclisi sonuçları da çok çok önemli. Sürece göre kıymetli İl Başkanımız Özgür Çelik ile sizlerin huzuruna geleceğim. Sonuçlar şehrimize, bütün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."