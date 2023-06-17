Yaz geldi kadınların korkulu rüyasına mucize çözüm. 1 haftada selülitü yok etmek için ne yapılır?

Editör: Bengü Zorlu

Selülit birçok kadının karşılaştığı bir cilt sorunu olduğu biliniyor. Selülit, genellikle kalça, uyluk, karın ve üst kol gibi bölgelerde oluşan ciltte çukurluklar, düzensizlikler ve portakal kabuğu görünümü ile karakterize olduğu vurgulandı.

Genellikle hormonal değişiklikler, genetik faktörler, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve dolaşım sorunları gibi birçok faktör selülite katkıda bulunabilir.

Peki, selülit nedir ve nasıl geçer? İşte detaylar…

1 HAFTADA SELÜLİT YOK ETMEK İÇİN NE YAPILIR?

Selülitin tamamen yok edilmesi genellikle uzun süreli ve düzenli bir çaba gerektiren bir süreçtir. Ancak, selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilecek bazı adımları bir hafta içinde uygulayabilirsiniz. İşte selülit görünümünü azaltmak için bir haftalık bir plan:

Beslenmenize dikkat edin: Antioksidan açısından zengin yiyecekler, lifli gıdalar, sebze ve meyveler tüketmek selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, tuz, işlenmiş gıdalar, şekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak da önemlidir.

Su tüketimini artırın: Bol miktarda su içmek, vücudunuzu toksinlerden arındırarak selülit görünümünü azaltabilir. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin.

Düzenli egzersiz yapın: Kardiyo egzersizleri, direnç antrenmanları ve hedefli bacak egzersizleri selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Bir hafta boyunca her gün 30-45 dakika egzersiz yapmaya çalışın.

Masaj uygulayın: Selülitli bölgelere masaj yapmak, kan dolaşımını artırarak selülit görünümünü azaltabilir. Özellikle kahve, hint yağı veya nemlendirici kremler gibi doğal ürünlerle masaj yapabilirsiniz.

Vücut fırçalama yapın: Kuru bir fırça veya vücut fırçası ile cildinizi nazikçe fırçalayarak kan dolaşımını artırabilir ve selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Fırçalama işlemi, duş öncesi veya yataktan kalktıktan sonra yapılmalıdır.

Düzenli uyku alın: Yeterli ve düzenli uyku almak, vücut sağlığınızı destekleyerek selülitin azalmasına yardımcı olabilir. Her gece 7-8 saat uyku almaya çalışın.

Selülitin tamamen yok olması uzun süreli bir süreçtir ve bir hafta içinde tam bir sonuç elde etmek mümkün olmayabilir. Düzenli bir yaşam tarzı, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve egzersiz rutinleri uzun vadede daha etkili sonuçlar verecektir.

SELÜLİT NEDİR?

Selülit sıklıkla uyluk, kalça ve karın bölgesindeki deri ve deri altı yağ dokusunu etkileyerek portakal kabuğu görünümü olarak tanımlanan girintili çıkıntılı bir dokuya neden olan bölgesel metabolik bozukluk olarak tanımlanabilir. Portakal kabuğu dokusu, derinin altında biriken ve genişleyen yağ hücreleri ile cilt yüzeyine dik uzanan ve septa adı verilen lifli bantların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar.

Genişlemiş yağ hücreleri küçük şişkinlikler oluştururken, sıkı septa yağ dokusunu büzerek çukurluklara neden olur. Böylece pürüzlü bir görünüm oraya çıkar. Tıp literatüründe ödemli fibrosklerotik pannikülopati, gynoid lipodistrofi ya da adipoz ödemi gibi farklı isimlerle anılır.

EVDE SELÜLİT TEDAVİSİ: İYİ GELEN 6 KESİN ÇÖZÜM

-Su tüketimini artırın

-Sirkeli su tüketin

-Kafeinden, kızartmalardan ve hazır gıdalardan uzak durun

-Selülitli bölgeyi düzenli olarak fırçalayın

-Kahve ve şeker peelingi uygulayın

-Hayatınıza hareket katın