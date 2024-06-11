Yaz sıcaklarında serin kalmanın yolları. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Düzenleme: Cemile Balcı
Yaz sıcaklarında serin kalmanın yolları. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Yaz sıcaklarında serin kalmanın yolları ortaya çıktı. Konuyla ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar dikkat çekti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, insan sağlığını ve konforunu olumsuz etkileyebilmekte.

Aşırı sıcaktan korunmak için bazı basit önlemler almak, sağlık sorunlarının önüne geçilmesine ve yaz mevsiminin keyfini daha iyi çıkarmaya yardımcı olabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Dr. Ayşe Yılmaz, Dermatolog:

"Güneş kremi kullanımı, yaz aylarında ihmal edilmemesi gereken bir alışkanlıktır. En az 30 faktör koruma sağlayan bir güneş kremi, cilt kanserine karşı korunmaya yardımcı olur. Güneş kremini 2 saatte bir ve yüzdükten sonra tekrar uygulamak önemlidir."

Prof. Dr. Mehmet Çelik, Beslenme Uzmanı:

"Bol sıvı tüketimi, yaz aylarında sıvı kaybını önlemek ve dehidrasyonu engellemek için çok önemlidir. Su, ayran, maden suyu gibi serinletici içecekler tercih edilmelidir."

Uzm. Psikolog Ebru Karataş:

"Sıcak havalarda uyku düzeninde bozulmalar yaşanabilir. Serin bir ortamda uyumak, uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur. Yatmadan önce ılık bir duş almak da rahatlama sağlayabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:

Ulusal Kanser Enstitüsü'nün (NCI) yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli güneş kremi kullanımı cilt kanseri riskini %50'ye kadar azaltabilir.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) yaptığı bir araştırmaya göre, sıvı kaybı kalp krizi ve felç riskini artırabilir.

Ulusal Uyku Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre, serin bir ortamda uyumak uykuya dalma süresini kısaltır ve uyku kalitesini artırır.

YAZ SICAKLARINDA KORUNMA ÖNERİLERİ:

Güneş kremi kullanın.

Bol sıvı tüketin.

Hafif ve açık renkli giysiler giyin.

Güneşin en tepe noktasında (10:00-16:00 saatleri arasında) dışarı çıkmaktan kaçının.

Gölgede vakit geçirin.

Serin duşlar veya vantilatör kullanın.

Düzenli egzersiz yapın, ancak aşırı sıcak havalarda egzersiz yapmaktan kaçının.

Sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyun.

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