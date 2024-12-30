Yazdan kalan tek dizi de veda etti

Yaz döneminde ekrana gelen tek dizi olan ‘Yalan’ (Kanal D), yeni sezonda reyting canavarına yenik düştü. Dizi, önceki akşam ekrana gelen 30. bölümüyle final yaptı.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Serra Pirinç, Eylül Tumbar gibi isimlerin başrolünde olduğu dizi 27 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de yayınlanmaya başlamıştı. Yaz boyunca Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan dizi, yeni sezonun başlamasıyla birlikte gün değişikliği yapılmış ve 21 Eylül’den itibaren Cumartesi akşamları yayınlanıyordu. ‘Gönül Dağı’ gibi reyting rekortmeni bir rakibe, ‘MasterChef Türkiye’ ve ‘Güldür Güldür Show’ gibi izleyici kitlesi oturmuş güçlü yapımlara karşı fazla direnemedi.

Gerek yaz döneminde gerekse yeni sezonda keyifli anlar geçirmemizi sağladı. Mesela Gökberk Demirci’yi Savcı Yaman rolünde izlemek güzeldi. Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman partnerliği alkışı fazlasıyla hak etti. Özge Borak, Yeşim Ceren Bozoğlu Serra Pirinç ve Eylül Tumbar da oyunculuklarıyla ekran başındakileri mest etti. Sözün özü, yazdan kalan tek dizi de ekranlara veda etti.

Sezen Aksu’dan ‘Üşüdüm’ sürprizi

Türk müziğinin en özel seslerinden biri olan Sezen Aksu, cover yaptığı ‘Üşüdüm’ şarkısını SN Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının düzenlemesi Erdem Sökmen, Arto Tunçboyacıyan ve Mert Alp imzası taşıyor. Betül Demir’in 2011 yılında çıkardığı ‘Mıknatıs’ albümünde yer alan şarkıya cover yapan Minik Serçe, bu senenin ilk single çalışmasına imza atarak 2024’ü kapatmadan sevenlerine de yeni yıl sürprizi yaptı.

‘Üşüdüm’ü, önce Betül Demir’den ardından da Sezen Aksu’dan dinledim. Şarkıyı kendi sahibinden dinlemek daha güzelmiş. Muhteşem yorumlamış. Yolu açık olsun.

‘12 Numaralı Adam’ın rekoru

Erkan Kolçak Köstendil’in kendi yazıp sahneye koyduğu, 8 sezondur dünyanın birçok yerinde sahnelenen tek kişilik tiyatro oyunu ‘12 Numaralı Adam’, rekorlara doymuyor.

5 kıta, 21 ülke ve 99 şehirde toplam 200 kez tiyatroseverlerle buluşan oyun, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’daki temsiliyle 100. dünya şehrinde sahnelenmiş oldu.

Finale giden bir maç ve bir yedek kalecinin son şansı… Kaleci Erkan Kolçak Köstendil’den kalede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına çıkmak üzerine; seyircinin taraftara dönüştüğü bir oyun, yeni yılda da sevenleriyle buluşmaya devam edecek.