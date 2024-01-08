Yedek kalınca çok sinirlendi. Cenk Özkacar kararını verdi

Milli Takım’ın savunma oyuncusu Cenk Özkacar, Valencia’da yeterli süre alamadığı için takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Relevo gazetesinin haberine göre, A Milli Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella, “EURO 2024’te oynamak istiyorsanız, öncelikle kulübünüzde forma şansı bulmalısınız” dedikten sonra Cenk Özkacar'ın, Valencia ile yollarını ayırmayı planladığı vurgulandı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Diakhaby’nin yokluğunda Villareal maçında ilk 11’de oynaması beklenen Cenk Özkacar, yedek kaldı.

Bu durumdan rahatsız olan milli futbolcu, Valencia’dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Ancak Valencia yönetimi, Cenk Özkacar’ı sadece bonservisiyle satmaya razı olduğunu, kiralık olarak vermek istemediğini kendisine söyledi.

Cenk Özkacar, bu sezon Valencia formasıyla sadece 10 maça çıkarken bu maçlarda sadece 1 asist yapabildi.