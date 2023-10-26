Yeliz Yeşilmen babasının mezarında dua etti. “Seni bu kuru toprakta bırakıp gitmek çok acı”

Yeliz Yeşilmen'in 1.5 aydır yoğun bakımda tedavi gören babası Cemal Yeşilmen vefat etmişti. Sık sık babası için dua isteyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi şöyle duyurmuştu.

"BANA ÇOK ACI VERİYOR"

"Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1.5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık Parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu."

MEZARINA ZİYARETE GİTTİ

Yeliz Yeşilmen, üç gün önce kaybettiği babası Cemal Yeşilmen’in mezarını ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan Yeşilmen, babasına olan özlemini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Ah babam bu çok acıtıyor… Dua edip bırakıp gidiyoruz. Biz rahat yatağımızda yatarken seni bu kuru toprakta bırakıp gitmek çok acı… "