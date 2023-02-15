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Yeliz Yeşilmen deprem sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Adana'da ailesinin kaldığı ev, deprem sonrası ağır hasar aldı. Ailesini kendi evine getiren Yeşilmen, yıkım kararı verilen evleri için fiyat aldığı nakliye firmalarına isyan etti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:06
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Şarkıcı Yeliz Yeşilmen deprem sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi

Yeliz Yeşilmen deprem sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi
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Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in anne ve babasının kaldığı Adana'daki evleri ise deprem ağır hasar aldı.

"EVİMİZ İÇİN YIKIM KARARI ÇIKTI"

Anne ve babasını kendi yanına getiren şarkıcı, Instagram hesabından ailesinin kaldığı evdeki hasara göstererek yıkım kararı alındığını söyledi. Şarkıcı paylaşımında "Vah ki vah. Anılarım yıkılmak üzere. Adana'daki annemlerin yaşadığı eve yıkım kararı alındı ve her an yıkmaya gelebilirler. İçinden bir iğne bile alamadık. İşte hayat böyle... Hiçbir şey bize ait değil. Şimdi anneme babama yeni bir ev, yeni bir hayat kurmak zorundayım. Çok şükür yaşıyor olmaları bir mucize. Her şeyi sıfırdan yapma sorumluluğu herkes için zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

FIRSATÇILIK YAPILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ailesinin taşınma işleriyle ilgilenen Yeşilmen, nakliye firmalarından aldığı fiyatlara da sessiz kalamadı. Firmaların fırsatçılık yapmasına tepki gösteren Yeşilmen, "Nakliye şirketlerine inanamıyorum. Normalde çok cüzi rakama yapılan şeyleri bile öyle rakamlara çıkardılar ki... Sanırsın motosiklet ve araba alıyoruz. Neden böyle zamanlarda çok zorlaştırıyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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