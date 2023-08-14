Yemek tarifi sunan yapay zeka insan eti ve zehir önerdi

Yeni Zelanda'da bir süpermarket yapay zekanın kullandığı korkunç bir deneyime imza attı. Yapay zekalı bot; ölümcül, zehirli malzemelerden oluşan tarifler verdi.

Yemek tarifi sunan yapay zeka insan eti ve zehir önerdi

Yeni Zelanda'da bulunan Pak'n Save Savey adlı bir süpermarket, yapay zekalı botu kullanarak müşterilerine yemek ve tarif önerileri sunmaya başlamıştı.

Kullanıcılar, yapay zekanın bir dizi zehirli ve ölümcül yiyecek önerisinde bulunduğunu iddia etti.

Süpermarket, müşterilerinin yemek artıklarını yeniden değerlendirmesi veya buzdolabındaki malzemeleri daha iyi kullanabilmesi için yaratıcı tarifler önermesi amacıyla tasarlanmıştı ancak her şey planlandığı gibi gitmedi.

Bot, kısa süre içinde eldeki mutfak malzemelerinin dışındaki ögelerin kullanıldığı tarifler de önermeye başladı. Üstelik bu malzemelerin bir kısmı tamamen ölümcül, zehirli malzemelerdi.

Guardian'da yer alan habere göre bot, "Oreo ve sebzeleri tavada kızartma" gibi kulağa tuhaf gelen tarifler ortaya atmaya başladı.

Botu denemeye devam eden kullanıcılar, çok daha korkunç tarifler gördü.

Örneğin Yeni Zelandalı siyaset yorumcusu Liam Heir, Twitter'da botun önerdiği "aromatik su karışımı" adlı bir tarifi paylaştı.

Tarif çamaşır suyu, amonyak ve sudan oluşan son derece zehirli bir sıvı oluşturuyor. Yapay zekanın önerdiği bir yemek tarifi de "şaşırtıcı mutfak macerası" diye niteleniyor. Bu tarif, çamaşır suyu eklenmiş pirinçten oluşuyor.

Kullanıcılardan bir diğeriyse bottan patates, havuç, soğan ve insan eti malzemelerinden tarif oluşturmasını tavsiye etti. Bunun sonucunda botun kullanıcıya "gizemli bir et yahnisi" tarifi sunduğu görüldü.

Botun tarifinde 500 gram insan etinin yeterli olacağı yazıyordu.

Pak'n Save'den gelen açıklamadaysa botun kötü niyetle kullanıldığı savunuldu.

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