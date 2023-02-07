Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası feryat etti! Hala haber yok...

Dün merkezi Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'nin ciğerini yaktı. Şu an itibarıyla 2 bin 921 can kaybı 15 bin 834 yaralının olduğu AFAD tarafından duyuruldu.

Hatay'da ailesinin yanına giden, yemek videoları ile herkesin tanıdığı isim olan Taha Duymaz ve ailesine hala ulaşılamıyor. Ablası video paylaşarak yardım istedi.

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?

Taha Duymaz'ın ablası paylaştığı videoda "Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem onların evlerinde kalmışlardı dün gece. En son onların evinden story atmıştı. Görmüşsünüzdür. Şu anda orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar." diyerek gözyaşlarına boğuldu.