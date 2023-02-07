7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası feryat etti! Hala haber yok...

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası feryat etti! Hala haber yok...

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ünlü fenomen Taha Duymaz da ailesi ile birlikte göçük altında kaldı. Ablası feryat ettiği bir video paylaştı. Sevenleri "Taha Duymaz kurtarıldı mı?" diye soruyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:43
Takip Et

Ailesi ile enkaz altında. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası feryat etti! Hala haber yok...

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası feryat etti! Hala haber yok...
+
Aa
-

Dün merkezi Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'nin ciğerini yaktı. Şu an itibarıyla 2 bin 921 can kaybı 15 bin 834 yaralının olduğu AFAD tarafından duyuruldu.

Hatay'da ailesinin yanına giden, yemek videoları ile herkesin tanıdığı isim olan Taha Duymaz ve ailesine hala ulaşılamıyor. Ablası video paylaşarak yardım istedi. 

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI? 

Taha Duymaz'ın ablası paylaştığı videoda "Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem onların evlerinde kalmışlardı dün gece. En son onların evinden story atmıştı. Görmüşsünüzdür. Şu anda orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
2
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
3
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
4
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Hatay'da herkes can çekişiyor: Volkan Demirel canlı yayında ağlayarak yardım istedi
5
﻿Hatay'da herkes can çekişiyor: Volkan Demirel canlı yayında ağlayarak yardım istedi
﻿Hatay'da herkes can çekişiyor: Volkan Demirel canlı yayında ağlayarak yardım istedi
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
6
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
7
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Hatayspor'dan sevindiren açıklama geldi
﻿Hatayspor'dan sevindiren açıklama geldi
﻿Hatayspor'dan sevindiren açıklama geldi
﻿Çağlar Söğüncü: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler
﻿Çağlar Söğüncü: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler
﻿Çağlar Söğüncü: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler
﻿Depremi fırsat bilen teröristlerden alçak saldırı
﻿Depremi fırsat bilen teröristlerden alçak saldırı
﻿Depremi fırsat bilen teröristlerden alçak saldırı
﻿Garanti Bankası’nın 48 personelinden haber alınamıyor
﻿Garanti Bankası’nın 48 personelinden haber alınamıyor
﻿Garanti Bankası’nın 48 personelinden haber alınamıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.