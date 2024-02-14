Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti’nin, sektöründe yeni bir sayfa açarak hayata geçirdiği “Gel Al” hizmeti, ilk yılını başarıyla geride bıraktı. Belirli şehirlerde başlatılan pilot uygulamanın ardından, 2023 Ocak ayında tüm Türkiye’ye sunulan Gel Al hizmeti, geleneksel sipariş alma yöntemlerine kıyasla birçok avantaj sunuyor. Bu hizmeti kullananlar, marka üzerinden indirimli siparişlerini veriyor ve restorana gittiklerinde yemeklerini hazır bir şekilde buldu.

PRATİK VE HIZLI OLMASI NEDENİYLE İLGİ GÖRDÜ

Gel Al hizmetinin sunduğu pratiklik, günlük hayatımızda önemli bir yer ediniyor. Örneğin, ofise kahve alırken veya sahile gitmeden önce pizza siparişi verirken, bu hizmet sayesinde zamandan tasarruf edilmesi mümkün hale geliyor. Yemeksepeti'nin bu yenilikçi hizmeti, sektördeki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor. Pilot uygulamasına 4 bin restoranla başlanan Yemeksepeti Gel Al hizmeti, 2023 Şubat itibarıyla %80 restoran penetrasyonuna ulaştı. Halihazırda bu hizmet kapsamındaki aktif restoran sayısı 60 bini aşmış durumda. Gel Al hizmetinin kullanımı her çeyrekte iki kat artış gösterirken, 2024 için toplam aktif kullanıcı hedefi 1 milyon olarak belirlendi.

GEL AL’DA EN ÇOK KEBAP VE TÜRK MUTFAĞI TERCİH EDİLDİ

Gel Al hizmetinde müşterilerin en çok tercih ettiği mutfaklar sırasıyla Kebap & Türk Mutfağı, Pizza, Tatlı ve Kahve oldu. Ardından Döner, Pide & Lahmacun ve Burger gibi diğer popüler alternatifler de kullanıcıların ilgisini çekiyor. Günlük yaşamın keyifli anlarında tercih edilen Tatlı ve Kahve, geleneksel ve global mutfakların vazgeçilmezleri arasında. Balık ve Deniz Ürünleri, Pastane & Fırın, Tavuk ve Dünya Mutfağı gibi çeşitlilik sunan diğer mutfak türleri de, kendine özgü tatlarıyla Yemeksepeti Gel Al kullananların beğenisini kazanıyor.