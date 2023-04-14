14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında esir takasının ilk aşamasında bugün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişinin serbest bırakılması bekleniyor.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:24
Takip Et

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı
+
Aa
-

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Adnan Huzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'de varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı esir değişimi operasyonuna başlandığını söyledi.

Esirlerin ailelerine kavuşmalarının mutluluk verici olduğunu belirten Huzam, aynı zamanda bunun Yemen'deki çatışan taraflar arasında ilişki kurulmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Huzam, bu gibi adımlar sayesinde daha fazla esir değişimi yapılmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin serbest bıraktığı esirlerin ICRC uçağıyla Aden Uluslararası Havalimanı'na varmasıyla eş zamanlı Yemen hükümetinin serbest bıraktığı kişiler de Sana'ya ulaştı.

Husiler tarafından serbest bırakılanlar arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur ve eski Savunma Bakanı Mahmud es-Sabihi'yi karşılamak üzere Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi, Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles ile bazı hükümet yetkililerinin Aden Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğu aktarıldı.

Takasın ilk aşaması kapsamında bugün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişinin serbest bırakılması bekleniyor.

TOPLAM 887 KİŞİNİN SERBEST BIRAKILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
1
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
2
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
3
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
4
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
5
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
6
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿İstanbul'da öğrencilerin ikinci ara tatili başladı
﻿İstanbul'da öğrencilerin ikinci ara tatili başladı
﻿İstanbul'da öğrencilerin ikinci ara tatili başladı
﻿İstanbul'da ölüme atlayan ünlü voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı
﻿İstanbul'da ölüme atlayan ünlü voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı
﻿İstanbul'da ölüme atlayan ünlü voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı
﻿Diş eti iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Diş eti iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Diş eti iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.