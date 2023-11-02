Husiler, ABD'yi de açık açık tehdit etti: Tüm savaş gemilerini batırırız

İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırısı gerçekleştiren Yemen'deki Husiler, bu kez ABD'yi tehdit etti. Husiler, Gazze'deki soykırımın durmaması halinde ABD savaş gemilerini batıracaklarını söyledi.

Husiler, ABD'yi de açık açık tehdit etti: Tüm savaş gemilerini batırırız

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail, sivilleri katletmeye devam ederken Yemen'deki İran destekli Husilerden dikkat çeken bir çıkış geldi.

Önceki gün İsrail'i İHA ve füzelerle vuran Husiler, İsrail'e destek veren ABD'ye tehdit savurdu.

Husiler, Gazze Şeridi'ndeki soykırım durdurulmadığı takdirde ABD savaş gemilerini batıracaklarını açıkladı.

İSRAİL'E İHA VE FÜZELERLE SALDIRMIŞLARDI

Husiler önceki gün, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiği bildirilmişti.

"FİLİSTİN'İ SAVUNMAK KUTSAL GÖREVİMİZ"

Yapılan saldırılar sonrası Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e kameraların karşısına geçerek, "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" demişti.

İSRAİL, KIZILDENİZ'E SAVAŞ GEMİLERİ KONUŞLANDIRMIŞTI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise; "Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı" denilmişti.

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