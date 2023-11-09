Husilerden flaş iddia: ABD’ye ait İHA’yı düşürdük

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini öne sürdü.

KAYNAK: AA
Husilerden flaş iddia: ABD’ye ait İHA’yı düşürdük

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen'deki Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında "gözetleme ve casusluk" faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "ABD'nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı" belirtildi.

ABD'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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